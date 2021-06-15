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Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım Galler maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galler hazırlıkları tamamlandı!
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını (TFF) Başkanı , Başkanı ile birlikte izledi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Teknik direktör yönetimindeki ay-yıldızlılar, maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı 'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını (TFF) Başkanı , Başkanı ile birlikte izledi.

A Milliler Galler maçı öncesi son idmanını gerçekleştirdi!

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