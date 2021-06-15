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Macaristan - Portekiz maçı CANLI

Macaristan - Portekiz | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geliyor. F Grubu'nun iki iddialı takımı, ilk maçlarını kazanarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. Macaristan - Portekiz maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu ilk hafta maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Macaristan - Portekiz maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de..

MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER

MACARİSTAN: Gulacsi; , , ; Lovrencsics, Kleinheisler, , , ; , .

PORTEKİZ: ; , , , Guerreiro; , , ; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.

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