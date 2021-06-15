15 Haziran 2021, Salı
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Macaristan - Portekiz maçı CANLI
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geliyor. F Grubu'nun iki iddialı takımı, ilk maçlarını kazanarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. Macaristan - Portekiz maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu ilk hafta maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Macaristan - Portekiz maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de..
MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER
MACARİSTAN: Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka; Sallai, Adam Szalai.
PORTEKİZ: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.
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