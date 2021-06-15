16 Haziran 2021, Çarşamba

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Fransa 1 - 0 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan Fransa!
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

F Grubu ilk hafta maçında, ile kozlarını paylaştı. Turnuvanın favorilerinden olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçı Fransa, 20. dakikada 'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

16. Avrupa Futbol Şampiyonası () F Grubu'nda , 'yı 1-0 mağlup etti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Almanya, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan F Grubu ilk maçında, son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi.

Santra öncesi bir Greenpeace üyesi, üstünde "Petrolü defet" yazan paraşütle sahaya indi. İniş sırasında tribünlere çok yakın geçen protestocu, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Fransa 20. dakikada 1-0 öne geçti. Pogba, havadan attığı pasla sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Hernandez'i topla buluşturdu. , Hernandez'in ortaya çevirdiği topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi.

Fransa, 52. dakikada Rabiot, Almanya da 54. dakikada Gnabry ile gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da skor tabelası değişmedi. Mücadele Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya kadrosundaki Türk asıllı oyunculardan İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kadı, Emre Can ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Son dakika EURO 2020 haberi: Fransa - Almanya maçında Mats Hummels kendi kalesine attı! İşte o pozisyon...

Bu sonuçla F grubundaki puan tablosu şöyle şekillendi;

1- : 3 puan (+3 averaj)

2- Fransa: 3 puan (+1 averaj)

3. Almanya: 0 puan (-1 averaj)

4- : 0 puan (-3 averaj)

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