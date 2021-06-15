Fransa 1 - 0 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında, Fransa ile Almanya kozlarını paylaştı. Turnuvanın favorilerinden olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçı Fransa, 20. dakikada Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
Turnuvanın ev sahiplerinden Almanya, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan F Grubu ilk maçında, son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi.
Santra öncesi bir Greenpeace üyesi, üstünde "Petrolü defet" yazan paraşütle sahaya indi. İniş sırasında tribünlere çok yakın geçen protestocu, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
Fransa 20. dakikada 1-0 öne geçti. Pogba, havadan attığı pasla sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Hernandez'i topla buluşturdu. Hummels, Hernandez'in ortaya çevirdiği topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi.
Fransa, 52. dakikada Rabiot, Almanya da 54. dakikada Gnabry ile gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da skor tabelası değişmedi. Mücadele Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Almanya kadrosundaki Türk asıllı oyunculardan İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kadı, Emre Can ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla F grubundaki puan tablosu şöyle şekillendi;
1- Portekiz: 3 puan (+3 averaj)
2- Fransa: 3 puan (+1 averaj)
3. Almanya: 0 puan (-1 averaj)
4- Macaristan: 0 puan (-3 averaj)
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