14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Karabağ gazilerinden A Milli Takım'a destek!

Karabağ gazilerinden A Milli Takım'a destek!
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'na ile oynanacak . maçı öncesi gazilerinden büyük destek geldi.

'de ve ile 'de çok önemli iki maç oynayacak olan 'na gazilerinden büyük destek var.

Sabah'ın haberine göre tedavi gördükleri hastaneden 1 gün izin alarak Bakü sokaklarında dolaşan 3 gazi Hasan, Serhan ve Vügar, Ay-Yıldızlı ekibin yanında olduklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı 'ın, daha önceki ziyaretinde okuduğu şiiri hatırlatarak sözlerine başlayan Gazi , Karabağ savaşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman güç verdiğini belirterek, "Bizler her zaman kardeşiz ve bunu da bütün dünyaya gösterdik. Şimdi Milli Takımı burada ve kardeşliğimizi maçlarda da göstereceğiz. Türkiye kendi evinde oynayacak. İnşallah 2 maçı da kazanarak hepimizi mutlu edecek. Bizler 1 günlük izinle hastaneden çıktık. Tedavilerimiz devam ediyor. Statta olmayı çok isterdik ama gönlümüz sahada olacak" şeklinde konuştu.

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