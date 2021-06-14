14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Usta yorumcu değerlendirdi! "Bizim Çocuklar gruptan çıkar!"

Bizim Çocuklar gruptan çıkar!
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Usta yorumcu , 'ımızın Şampiyonası'nda oynayacağı maçını değerlendirdi. Kapsal, "Turnuva öncesi, ‘’ dedik ve arkasında duralım. Takımı bölmeyelim! maçındaki kötü futbolu kişiler üzerinden görmeyelim. Bu oyuncular, normal performansıyla son 16’ya kalır” yorumunda bulundu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Usta yorumcu , 'ndeki köşe yazısında 'ımızı değerlendirdi.

İşte Kapsal'ın yazısı:

" karşılaşmasında bir veya iki değişikliği olabilir. Ancak en önemlisi oyun planında değişiklik olmalı. maçındaki oyun hazırlığımız doğru değildi ve uygulamasını da olumsuz olarak gördük. Şahıslar tabii ki konuşacak ama bizim ıskaladığımız şey; oyun. İtalya maçındaki kötü futbolu yalnızca kişiler üzerinden görmemeliyiz. Saha içinde çok ciddi sıkıntı yaşadığımız organizasyonları Galler maçında daha iyi yapmalıyız. Ada futbolu son dönemlerde çok ciddi değişimlere uğradı. Orta sahada topa sahip olarak oynayan Galler'e karşı topun kaptırıldığı bölgede topu alamıyorsak, bölgeye çekilip dengeyi doğru sağlamalıyız."

ŞİMDİ NASIL OYNAMALIYIZ?

"İki stoperleri çok teknik değil ama topla çıkmak isteyen Galler'e karşı ön alan baskısını, sıkıştırmasını maçın bazı bölümlerinde doğru uygulamalıyız. Tabii ki duran toplarda etkili bir takım. Biz oyunun merkezinde etkiliyiz. 'a İtalya maçındaki gibi yüksek topla değil orta sahayı hücum geçişlerinde pas oyunlarıyla geçirmeliyiz. Bunun için de mutlaka orta sahadaki oyuncularımız hareketli oynayarak, savunma oyuncularına pas koridorları ve opsiyonlar oluşturmalı. da oynadık, Burak'ın doğal olarak etkisizliğini gördük. Uzun boylu stoperler olduğunda aynı oyunu denememiz gerekir. Daha fazla savunma sırtına koşu denemeliyiz."

SLOGANIN ARKASINDA DURMAMIZ GEREK!

" - Galler maçını seyrettikten sonra bizim oyuncularımız normal performansını ortaya koyduktan sonra millilerimiz gruptan çıkar. Oyuncularımıza destek verme zamanı, arkalarında olduğumuzu hissetmeleri gerekir. ve ekibinin, kalan iki maçta önceki başarılı grafiğini aynı şekilde sürdürecektir. Artık 'da adamların düşüncesini sahaya geçirdiğini görebiliyoruz. Bunun için doğru analiz yapıp, planlama ve uygulamayı da eksiksiz hale getirmeliyiz. O zaman oyuncuları konuşmaktan da kurtuluruz. Turnuva öncesi, '' dedik ve bunun arkasında durmalıyız. Bizim çocukları diğer çocuklar diye ikiye bölmemek lazım!"

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