Son dakika EURO 2020 haberi: Usta yorumcu değerlendirdi! "Bizim Çocuklar gruptan çıkar!"
Usta yorumcu Reha Kapsal, A Milli Takım'ımızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı Galler maçını değerlendirdi. Kapsal, "Turnuva öncesi, ‘Bizim Çocuklar’ dedik ve arkasında duralım. Takımı bölmeyelim! İtalya maçındaki kötü futbolu kişiler üzerinden görmeyelim. Bu oyuncular, normal performansıyla son 16’ya kalır” yorumunda bulundu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Usta yorumcu Reha Kapsal, Fotomaç Gazetesi'ndeki köşe yazısında A Milli Takım'ımızı değerlendirdi.
İşte Kapsal'ın yazısı:
"Galler karşılaşmasında bir veya iki değişikliği olabilir. Ancak en önemlisi oyun planında değişiklik olmalı. İtalya maçındaki oyun hazırlığımız doğru değildi ve uygulamasını da olumsuz olarak gördük. Şahıslar tabii ki konuşacak ama bizim ıskaladığımız şey; oyun. İtalya maçındaki kötü futbolu yalnızca kişiler üzerinden görmemeliyiz. Saha içinde çok ciddi sıkıntı yaşadığımız organizasyonları Galler maçında daha iyi yapmalıyız. Ada futbolu son dönemlerde çok ciddi değişimlere uğradı. Orta sahada topa sahip olarak oynayan Galler'e karşı topun kaptırıldığı bölgede topu alamıyorsak, bölgeye çekilip dengeyi doğru sağlamalıyız."
ŞİMDİ NASIL OYNAMALIYIZ?
"İki stoperleri çok teknik değil ama topla çıkmak isteyen Galler'e karşı ön alan baskısını, sıkıştırmasını maçın bazı bölümlerinde doğru uygulamalıyız. Tabii ki duran toplarda etkili bir takım. Biz oyunun merkezinde etkiliyiz. Burak'a İtalya maçındaki gibi yüksek topla değil orta sahayı hücum geçişlerinde pas oyunlarıyla geçirmeliyiz. Bunun için de mutlaka orta sahadaki oyuncularımız hareketli oynayarak, savunma oyuncularına pas koridorları ve opsiyonlar oluşturmalı. Yüksek top İtalya maçında da oynadık, Burak'ın doğal olarak etkisizliğini gördük. Uzun boylu stoperler olduğunda aynı oyunu denememiz gerekir. Daha fazla savunma sırtına koşu denemeliyiz."
SLOGANIN ARKASINDA DURMAMIZ GEREK!
"İsviçre - Galler maçını seyrettikten sonra bizim oyuncularımız normal performansını ortaya koyduktan sonra millilerimiz gruptan çıkar. Oyuncularımıza destek verme zamanı, arkalarında olduğumuzu hissetmeleri gerekir. Şenol Güneş ve ekibinin, kalan iki maçta önceki başarılı grafiğini aynı şekilde sürdürecektir. Artık Avrupa'da adamların düşüncesini sahaya geçirdiğini görebiliyoruz. Bunun için doğru analiz yapıp, planlama ve uygulamayı da eksiksiz hale getirmeliyiz. O zaman oyuncuları konuşmaktan da kurtuluruz. Turnuva öncesi, 'Bizim Çocuklar' dedik ve bunun arkasında durmalıyız. Bizim çocukları diğer çocuklar diye ikiye bölmemek lazım!"
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