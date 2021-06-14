14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Avusturya-Kuzey Makedonya maçına Marko Arnautovic damga vurdu!

Arnautovic özür diledi!
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'nın 'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 'in attığı golden sonra yaptığı sevinç gösterisi tepki çekti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından özür diledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki () maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu , özür diledi.

Arnautovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın heyecanıyla bazı "öfkeli" kelimeler kullandığını savunarak, "Özellikle Kuzey Makedonyalı ve Arnavut arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Açıkça ifade etmek isterim ki ben ırkçı değilim." ifadelerini kullandı.

basınında yer alan haberde, Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu 'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfür ettiği öne sürülmüştü.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, kaptanı ise eliyle takım arkadaşının ağzını kapatmaya çalışmıştı.

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