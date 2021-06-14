Polonya-Slovakya maçının ardından Marek Hamsik: Çok az insan inanıyordu ama başardık

EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Slovakya 2-1 kazanırken, Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik galibiyet golünün asistini yaptı. Polonya-Slovakya maçının ardından konuşan 33 yaşındaki yıldız, "Çok az insan inanıyordu ama başardık" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Trabzonspor'un yeni isimlerinden Marek Hamsik, Slovakya ile EURO 2020'de Polonya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Hamsik, "Bizim Polonya'yı yenmemizi bekleyen çok az insan vardı ancak başardık. İnanılmaz, bu duyguyu ifade etmek çok zor. Daha iyi de olablirdi, 1 aydır maç oynamamıştım ve bunu hissettim" ifadelerini kullandı.

Slovakya, gruptaki 2. maçında 18 Haziran günü 16:00'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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