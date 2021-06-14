14 Haziran 2021, Pazartesi

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Polonya 1-2 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Marek Hamsik asist yaptı Slovakya kazandı!

Hamsik asist yaptı Slovakya kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

ilk maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin olduğu mücadeleyi Slovakya 2-1 kazanarak gruba 3 puanla başladı. 'un yeni transferi , takımının 2. golünün asistini yaptı.

EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) E Grubu maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Slovakya 2-1 kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada (k.k) ve 69'da kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 46. dakikada 'nin ayağından geldi. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Krychowiak 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

HAMSIK ASİSTLE BAŞLADI!

Slovakya'nın ikinci golünde 'un yeni transferi asisti yapan isim oldu.

İkinci maçlarda 18 Haziran'da Slovakya 'le, 19 Haziran'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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