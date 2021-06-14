Polonya 1-2 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Marek Hamsik asist yaptı Slovakya kazandı!
EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin olduğu mücadeleyi Slovakya 2-1 kazanarak gruba 3 puanla başladı. Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, takımının 2. golünün asistini yaptı.
EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) E Grubu maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Slovakya 2-1 kazandı.
Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Szczesny (k.k) ve 69'da Skriniar kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 46. dakikada Linetty'nin ayağından geldi. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Krychowiak 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
HAMSIK ASİSTLE BAŞLADI!
Slovakya'nın ikinci golünde Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik asisti yapan isim oldu.
İkinci maçlarda 18 Haziran'da Slovakya İsveç'le, 19 Haziran'da Polonya İspanya ile karşı karşıya gelecek.
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