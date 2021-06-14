Christian Eriksen'de korkunç şüphe! Bugüne kadar 2 kez...

EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Danimarkalı yıldız Christian Eriksen kalp rahatsızlığı geçirmiş ve futbolseverleri korkutmuştu. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon da 2 kez Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta Christian Eriksen'in ölümden dönmesinin yankıları sürüyor. Bugüne kadar yapılan tüm sağlık kontrollerinden başarıyla çıkan 29 yaşındaki futbolcunun saha içinde kalbinin durması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

İDMANLAR VE SEYAHATLER...

Eriksen son 1 yılda Danimarka ve Inter formasıyla 61 maça çıktı. İdmanlar ve seyahatler takvimi iyice sıkıştırdı. Eriksen için "Kalbi yoğun maç temposuna dayanmadı" yorumları yapıldı.

8 AY İÇİNDE 2 KEZ POZİTİF OLDU

Yıldız futbolcunun geçtiğimiz yıl temmuz ayında ve bu yıl mart ayında iki kez Covid'e yakalanması da dikkatleri bu hastalığın kalp üzerindeki etkilerine çevirdi.

RİSK ÇOK YÜKSELDİ

Uzmanlar Covid geçmişi olan futbolcuların kalp rahatsızlığı riskinin geçmiş yıllara göre yükseldiğini ve sürekli kontroller yapılması gerektiğini belirtiyor.

HAYATINI BU CİHAZ KURTARDI

EURO 2020'ye damgasını vuran olayla sağlık görevlilerin zamanında ve başarılı müdahalesi büyük alkış topladı. Sağlık görevlilerinin yanında taşıdığı OED (Otomatik eksternal defibrilatör) cihazıyla Eriksen'e elektro şok verildi. Böylece kalp yeniden çalıştırıldı.





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