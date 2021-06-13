13 Haziran 2021, Pazar

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Avusturya - Kuzey Makedonya maçı CANLI

Avusturya - Kuzey Makedonya | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. C Grubu'nun iki iddialı takımı, ilk maçlarını kazanarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. Avusturya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri

'de heyecan devam ediyor. C Grubu ilk hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Avusturya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de..

AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA İLK 11'LER

Avusturya: , Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager, Baumgartner, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic

Kuzey Makedonya: , , , , , , , , , ,

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