13 Haziran 2021, Pazar
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Avusturya - Kuzey Makedonya maçı CANLI
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. C Grubu'nun iki iddialı takımı, ilk maçlarını kazanarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. Avusturya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu ilk hafta maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Avusturya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de..
AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA İLK 11'LER
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager, Baumgartner, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Bardi, Ademi, Eljif Elmas, Pandev, Trajkovski
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