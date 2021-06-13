EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. C Grubu'nun iki iddialı takımı, ilk maçlarını kazanarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. Avusturya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu ilk hafta maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Avusturya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de..

AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA İLK 11'LER

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager, Baumgartner, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Bardi, Ademi, Eljif Elmas, Pandev, Trajkovski

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