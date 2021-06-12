Türkiye-İtalya maçını Ahmet Çakar değerlendirdi! "Böyle oynamaya hakkımız yok"

AHMET ÇAKAR - BÖYLE OYNAYAMAYA HAKKIMIZ YOK!

Bu kadro kalitesinin böylesine kötü futbol oynamaya hakkı yok. İnanın bana maç öncesi maket bir araba vardı. Topu aldı, çizgiden hakeme kadar getirdi ve hakem maçı başlattı. Bu minik maket araba kadar bile olamadık. Onun kadar topu tutamadık. Süremedik. Maalesef böylesine bir espri ile başlamak istemezdim ama hem skor kötü hem de ortaya konan, daha doğrusu konamayan futbol çok daha kötü.