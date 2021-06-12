12 Haziran 2021, Cumartesi

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Türkiye-İtalya maçını Ahmet Çakar değerlendirdi! "Böyle oynamaya hakkımız yok"

EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım İtalya ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, bu karşılaşmayı değerlendirdi ve oynanan futbolu eleştirdi. İşte o yazı... | Son dakika milli takım haberleri

Türkiye-İtalya maçını Ahmet Çakar değerlendirdi! Böyle oynamaya hakkımız yok
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

AHMET ÇAKAR - BÖYLE OYNAYAMAYA HAKKIMIZ YOK!

Bu kadro kalitesinin böylesine kötü futbol oynamaya hakkı yok. İnanın bana maç öncesi maket bir araba vardı. Topu aldı, çizgiden hakeme kadar getirdi ve hakem maçı başlattı. Bu minik maket araba kadar bile olamadık. Onun kadar topu tutamadık. Süremedik. Maalesef böylesine bir espri ile başlamak istemezdim ama hem skor kötü hem de ortaya konan, daha doğrusu konamayan futbol çok daha kötü.

Türkiye-İtalya maçını Ahmet Çakar değerlendirdi! Böyle oynamaya hakkımız yok

İlk yarı direnmeye çalıştık. Kapanıyoruz, Chiellini'nin kafa vuruşu dışında da İtalyanlar'a pozisyon vermedik ama rakip kaleye de gidemedik. Daha kötüsü topu tutamadık. Çok çabuk ve kötü yerlerde kaybettik, inanılmaz mahkûm oynadık. Orta sahamız çok kötü. Ne defansif ne de ofansif organizasyonun içinde yoklar. Ozan olsun, Okay olsun, Kenan olsun, Çalhanoğlu olsun bunlardan ilk beklenen topun bizde kalmasıydı. Ama beceremediler.

Türkiye-İtalya maçını Ahmet Çakar değerlendirdi! Böyle oynamaya hakkımız yok

Bu tür rakibe karşı bu tür futbol oynarsanız kırılma anı ilk goldür ve maalesef ikinci yarının hemen başında da golü yiyince de tam çözüldük. İtalyanlar'ın yapamadığını Merih kendi kalesine atarak yaptı. Ama Merih'in hatası, yapabileceği bir şey yok. Top ona çarptı ve gol oldu. Bundan sonra tam dağıldık. Panik... Çıkalım diyoruz, kaptırıyoruz gol yiyoruz.

Türkiye-İtalya maçını Ahmet Çakar değerlendirdi! Böyle oynamaya hakkımız yok

Milli Takım'ı ilk defa son yıllarda bu kadar kötü gördüm. Biz Fransa'da bu çocuklarla Fransa'ya karşı oynadık ama böyle değildik. Şimdi klasik lafı söylüyorum, önümüzdeki maçlara bakacağız ama Galler'i yenmek zorundayız. Yenilirsek bırakın ikinci olmayı ya da en iyi üçüncü olmayı arkamıza baka baka evimize döneriz. Üstelik sahada çok iyi bir hakem vardı. Penaltıya daha yakın olabilecek bir pozisyonda Zeki'nin elle kestiği topta penaltıyı verebilirdi.

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