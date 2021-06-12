12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Türkiye-İtalya maçında üzen rakamlar!

Üzen rakamlar! İşte o istatistik
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

EURO 2020 'nda ile karşı karşıya geldi. Maçta, 3 gol atan İtalya, mücadeleyi 24 şut, 25 orta ile tamamlarken, hücuma çıkmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemedi. 7 ortamızın 6’sı rakibe gitti. İşte o istatistikler...

karşısında futboluyla isteneni veremeyen oyunuyla sınıfta kaldı. Ay-yıldızlıların yenilgiyi getiren performansı istatistiklere de yansıdı. Sabah'ın haberine göre, tarihinde İtalya ilk kez bir maçta üç gol atarken dün gece 24 şut, 25 orta yapmayı başardı. 'nin ekibine karşı ise sadece bir şut atıp, bunda da isabet bulamazken, yaptığı 7 ortanın 6'sı rakibe gitti. Kaleci 20 hatalı pas ile maçın en fazla pas hatası yapan ismi oldu ve yaptığı bu hatalardan biri kalemize gol olarak döndü. kendi kalesine bir gol bırakırken, en büyük kozumuz da karşılaşmayı şut atamadan tamamladı.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Erman Toroğlu Türkiye - İtalya maçını yorumladı! "Biri ağır sıklet biri hafif sıklet"

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