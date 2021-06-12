Son dakika spor haberi: Türkiye-İtalya maçında üzen rakamlar!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Maçta, 3 gol atan İtalya, mücadeleyi 24 şut, 25 orta ile tamamlarken, hücuma çıkmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemedi. 7 ortamızın 6’sı rakibe gitti. İşte o istatistikler...
İtalya karşısında futboluyla isteneni veremeyen Türkiye oyunuyla sınıfta kaldı. Ay-yıldızlıların yenilgiyi getiren performansı istatistiklere de yansıdı. Sabah'ın haberine göre, Avrupa Şampiyonası tarihinde İtalya ilk kez bir maçta üç gol atarken dün gece 24 şut, 25 orta yapmayı başardı. Roberto Mancini'nin ekibine karşı Millilerimiz ise sadece bir şut atıp, bunda da isabet bulamazken, yaptığı 7 ortanın 6'sı rakibe gitti. Kaleci Uğurcan Çakır 20 hatalı pas ile maçın en fazla pas hatası yapan ismi oldu ve yaptığı bu hatalardan biri kalemize gol olarak döndü. Merih Demiral kendi kalesine bir gol bırakırken, en büyük kozumuz Burak Yılmaz da karşılaşmayı şut atamadan tamamladı.
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