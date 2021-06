ERMAN TOROĞLU - SIKLET FARKI!

Bizim üst düzey takımlar, Türkiye'de her maça itiraz ediyorlar. Oyun kuralı ihlali var diyorlar, maçın tekrar edilmesi lazım diyorlar. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam bu maça itiraz ederdim UEFA'ya! Neden mi? Çünkü maç boyunca İtalyanlar bizden 2 kişi fazla oynadı. Seyrediyorum, biz sanki 11 kişiyiz, onlar ise 13 kişi.. Defansta her yerde onlar var, hücumda her yerde onlar var.