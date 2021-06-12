12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Rob Page Galler - İsviçre maçı sonrası konuştu! "Türkiye'ye saygı duyuyoruz"

Rob Page: Türkiye'ye saygı duyuyoruz
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'mızın da mücadele ettiği 'nda ile 1-1 berabere kalan 'de teknik direktör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü millilerimiz ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Page, "Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip, Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olup defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

maçıyla ilgili de konulan , "İsviçre maçında bir şeyler gördük. Eğer bunun üzerine gidebilirsek iyi şeyler yapabileceğimizi göstereceğiz. Şimdi önümüzdeki sınava hazırlanıyoruz" dedi.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında ile 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da 'nda karşılaşacak.

İsviçre üstünlüğünü koruyamadı! haberin devamı

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