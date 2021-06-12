Çarşamba günü millilerimiz ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Page, "Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip, Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olup defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsviçre maçıyla ilgili de konulan Rob Page, "İsviçre maçında bir şeyler gördük. Eğer bunun üzerine gidebilirsek iyi şeyler yapabileceğimizi göstereceğiz. Şimdi önümüzdeki sınava hazırlanıyoruz" dedi.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Galler ile 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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