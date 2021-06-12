12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Ozan Tufan sınıfta kaldı

Ozan sınıfta kaldı
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Ozan Tufan da gecenin performansı düşük isimlerindendi. 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda yaptığı pas hataları ile dikkat çekti. Savunmada da başarılı bir görüntü sergileyemedi

Ozan Tufan da gecenin performansı düşük isimlerindendi. 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda yaptığı pas hataları ile dikkat çekti. Savunmada da başarılı bir görüntü sergileyemedi. 64'te yerini Kaan Ayhan'a bırakan Ozan, " maçında elimizden geleni yapacağız" dedi.
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