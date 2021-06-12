12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

EURO 2020'de korkutan anlar! Eriksen'in kalbi durdu
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda ile karşı karşıya gelen 'da bir anda yere yığıldı. Kalbi duran yıldız futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti.

, karşılaşmasının 45. dakikasında baygınlık geçirdi. Kalbi duran Eriksen'e sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılırken, elektro şok cihazıyla da müdahale edildi.

MAÇ ERTELENDİ

UEFA, Christian Eriksen'in - Finlandiya maçında yaşadığı sağlık sorunu sonrası karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

İşte o anlar:

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