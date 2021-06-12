12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Danimarka - Finlandiya maçında korkutan anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya ile karşı karşıya gelen Danimarka'da Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran yıldız futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti.
Christian Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 45. dakikasında baygınlık geçirdi. Kalbi duran Eriksen'e sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılırken, elektro şok cihazıyla da müdahale edildi.
MAÇ ERTELENDİ
UEFA, Christian Eriksen'in Danimarka - Finlandiya maçında yaşadığı sağlık sorunu sonrası karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.
İşte o anlar:
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