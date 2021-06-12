12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 200 haberleri: Okay Yokuşlu yokları oynadı

Okay Yokuşlu yokları oynadı
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Millilerin orta alanında mücadele eden isimler dün adeta yokları oynadı. 4-1-4-1'de savunmanın önünde tek oyuncu olarak forma şansı bulan da bunlardan biriydi.

Millilerin orta alanında mücadele eden isimler dün adeta yokları oynadı. 4-1-4-1'de savunmanın önünde tek oyuncu olarak forma şansı bulan da bunlardan biriydi. Son maçlarda olduğu gibi karşısında da şans bulan Okay, beklenen performansın çok uzağında kaldı. Savunmadan çıkışlarda ağır olan tecrübeli oyuncu, 65. dakikada yerini İrfan Can'a bıraktı.
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