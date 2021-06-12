Son dakika spor haberi: EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında Galler ile İsviçre kozlarını paylaştı. İsviçre 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

A grubunu ikinci maçında 16 Haziran saat 19.00'da Türkiye Galler ile karşılaşacak. Yine aynı gün saat 22.00'de ise İsviçre, milli takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya ile mücadele edecek.

İŞTE OLUŞAN PUAN DURUMU

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi. Oluşan puan durumu şöyle;



1 - İTALYA 3 PUAN

2 - İSVİÇRE 1 PUAN

3 - GALLER 1 PUAN

4 - TÜRKİYE 0 PUAN

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