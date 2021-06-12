12 Haziran 2021, Cumartesi

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EURO 2020: Galler 1-1 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İsviçre üstünlüğünü koruyamadı!
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberi: 'de heyecan devam ediyor. 'ımızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında  ile  kozlarını paylaştı. İsviçre 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

ilk hafta maçında 'mız 'ya 3-0 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İsviçre'nin golünü 49. dakika kaydetti.

Galler'in golü ise 74. dakikada 'dan geldi.

A grubunu ikinci maçında 16 Haziran saat 19.00'da Galler ile karşılaşacak. Yine aynı gün saat 22.00'de ise İsviçre, milli takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya ile mücadele edecek.

İŞTE OLUŞAN PUAN DURUMU

A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi. Oluşan puan durumu şöyle;

1 - İTALYA 3 PUAN
2 - İSVİÇRE 1 PUAN
3 - GALLER 1 PUAN
4 - TÜRKİYE 0 PUAN

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