12 Haziran 2021, Cumartesi
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İsviçre'nin golünü 49. dakika Embolo kaydetti.
Galler'in golü ise 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi. Oluşan puan durumu şöyle;
EURO 2020: Galler 1-1 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında Galler ile İsviçre kozlarını paylaştı. İsviçre 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
EURO 2020 A grubu ilk hafta maçında A Milli Takımı'mız İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise İsviçre Galler karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İsviçre'nin golünü 49. dakika Embolo kaydetti.
Galler'in golü ise 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.
A grubunu ikinci maçında 16 Haziran saat 19.00'da Türkiye Galler ile karşılaşacak. Yine aynı gün saat 22.00'de ise İsviçre, milli takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya ile mücadele edecek.
İŞTE OLUŞAN PUAN DURUMU
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi. Oluşan puan durumu şöyle;
1 - İTALYA 3 PUAN
2 - İSVİÇRE 1 PUAN
3 - GALLER 1 PUAN
4 - TÜRKİYE 0 PUAN
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