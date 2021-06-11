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Son dakika spor haberi: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler-İsviçre maçına doğru!

Gareth Bale: Çekişmeli maçlar olacak!
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Gallerin yıldız futbolcusu , Avrupa Şampiyonası'nda 'nin de yer aldığı A Grubu'nda zorlu maçlara çıkacaklarını ifade etti. EURO 2020 boyunca 'i geçici olarak çalıştıracak teknik direktör ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen sezon sakatlık sorunları yaşamasına rağmen kadroya dahil edilen Juventuslu 'in hazır hale geldiğini ve görev verilmesi halinde yarınki maçta oynayabileceğini söyledi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Bale, grubun ilk maçında 'in ile yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısına katıldı.

Galler'in EURO 'da yarı finale kalmasına rağmen bu turnuvanın çok daha zorlu geçeceğini ve iki turnuvanın birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "2016'da yaptıklarımız hala tartışılabilir, ama bugün farklı bir takıma sahibiz ve farklı bir turnuvadayız. Çok zorlu bir gruptan çıkmak için çabalayacağız." dedi.

Gruptaki takımları değerlendiren , "Büyük bir futbol tarihine sahip 'nın kalitesi, zaten belli. İsviçre üst düzey takımlardan biri ve , son 12 ayda gösterdiği performansla büyük takımları yenebildiğini gösterdi. Kimin favori olduğunu söylemek zor. Önümüzde çekişmeli maçlar olacak ve bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Amacımız ilk olarak gruptan çıkmak. Bunu başarırsak devamına daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

boyunca Galler'i geçici olarak çalıştıracak teknik direktör ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen sezon sakatlık sorunları yaşamasına rağmen kadroya dahil edilen Juventuslu 'in hazır hale geldiğini ve görev verilmesi halinde yarınki maçta oynayabileceğini söyledi.

Bale'in milli maçlarda son dönemde gol atamamasına ilişkin soruya ise Page, "Dünyanın sonu değil. gol atamasa bile başka oyuncumuza attırır. Gol pası vermesi, bizim için daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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