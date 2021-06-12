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Son dakika EURO 2020 haberleri: Yusuf Yazıcı vasattı

Yusuf Yazıcı vasattı
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, beklentileri karşılayamadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu varlık gösteremedi.

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, beklentileri karşılayamadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu varlık gösteremedi. Topla buluşmakta güçlük çeken Yusuf'un performansı Şenol Güneş'i de memnun etmedi. Yusuf 46'da yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.
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