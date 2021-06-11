Son dakika EURO 2020 haberleri: "Gizli favori Türkiye"

EURO 2020 öncesi bu turnuvalarda sahne alan efsane isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İspanyollar'ın eski yıldızlarından Gaizka Mendieta da Türkiye'yi öne çıkan açıklamalarıyla dikkat çekti.

Avrupa'ya son yıllarda bir Türk yetenek akını olduğunu vurgulayan Mendieta, "Türk Milli Takımı son yıllarda çok güçlendi. Gizli favori Türkiye. Gizli favori olmasının sebeplerinden biri de Burak Yılmaz. Gol konusundaki yeteneği muazzam. Türk golcü genç değil ama bence EURO 2020'nin en büyük sürprizi olacak" sözlerini sarfetti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ