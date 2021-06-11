11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberleri: "Gizli favori Türkiye"

Gizli favori Türkiye
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

öncesi bu turnuvalarda sahne alan efsane isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 'ın eski yıldızlarından Gaizka Mendieta da 'yi öne çıkan açıklamalarıyla dikkat çekti.

Avrupa'ya son yıllarda bir Türk yetenek akını olduğunu vurgulayan Mendieta, " son yıllarda çok güçlendi. Gizli favori . Gizli favori olmasının sebeplerinden biri de Burak Yılmaz. Gol konusundaki yeteneği muazzam. Türk golcü genç değil ama bence 'nin en büyük sürprizi olacak" sözlerini sarfetti.

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