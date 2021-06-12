12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Umut Meraş'tan Türkiye-İtalya maçı yorumu

Umut Meraş: Bu gruptan çıkacağız
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin açılış maçında 'ya ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup 'de, açıklamalarda bulundu. Meraş, "İstediğimiz oyunu gösteremedik. Çok üzgünüz, herkesten özür diliyoruz. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum." dedi.

'nin açılış maçında 'ya 3-0 mağlup olan 'de maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE MERAŞ'IN AÇIKLAMALARI;

İstediğimiz oyunu gösteremedik. Çok üzgünüz, herkesten özür diliyoruz. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Önümüzde 2 maç var, buralara biz geldik, inşallah 6 puan alıp, bu gruptan çıkacağız.
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