11 Haziran 2021, Cuma
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Roma'da İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, bu önemli mücadele öncesinde Roma sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, taraftarların 3'lü isteği kırmadı ve onlarla beraber 3'lü çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Son dakika Euro 2020 haberi: Türkiye-İtalya maçı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taraftarla buluştu
Son dakika spor haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya maçı öncesinde Roma sokaklarında taraftarlarla buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Roma sokaklarında taraftarlarla buluştu. Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Roma'da İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, bu önemli mücadele öncesinde Roma sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, taraftarların 3'lü isteği kırmadı ve onlarla beraber 3'lü çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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