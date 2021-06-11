11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika Euro 2020 haberi: Türkiye-İtalya maçı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taraftarla buluştu

Bakan Kasapoğlu taraftarlarla buluştu!
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı 'nin açılış maçı olan - maçı öncesinde sokaklarında taraftarlarla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı , 'nın ile oynayacağı maç öncesinde sokaklarında taraftarlarla buluştu. Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.

'nda Roma'da İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, bu önemli mücadele öncesinde Roma sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, taraftarların 3'lü isteği kırmadı ve onlarla beraber 3'lü çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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