Son dakika EUR2 2020 haberleri: A Milli Takım İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşı karşıya A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş, futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti.

Ay-yıldızlıların son antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de izledi.



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