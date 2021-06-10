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Son dakika EUR2 2020 haberleri: A Milli Takım İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler hazırlıklarını tamamladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin ilk maçında ile karşı karşıya hazırlıklarını tamamladı. , futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () açılış maçında yarın ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti.

Ay-yıldızlıların son antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör , Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de izledi.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi!

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