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Erol Bulut'tan EURO 2020 yorumu: Türkiye gruptan lider çıkabilir

Türkiye gruptan lider çıkabilir
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

eski teknik direktörü ve bu sezon da 'da başlayacak olan Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, bu sezona 'da başlıyor. Türk futbolunda yeni jenerasyonun önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Erol Bulut, EURO 2020 ve A Milli Takımımızı değerlendirdi.

A Milli Takımımızdan grupta kaç puan bekliyorsunuz ve kısa bir grup değerlendirmesi yapabilir misiniz?

Birçok kişi İtalya'yı favori olarak görse bile ben grupta Milli Takımımızı favori görüyorum. 'nın Milli Takımda kadro anlamında güzel bir ekip kurduğunu ve izlediğimiz maçlarda da bu ekibin birbirine güzel bir uyum sağladığını görüyoruz. Evet İtalya belki herkes tarafından favori olarak görülebilir ama ben Milli Takımımıza güveniyorum ve bu gruptan lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorum.

milli takım'ın kalesini kim korumalı?

Hem Uğurcan, hem Altay , hemde Mert gerçekten çok iyi kaleciler. Ama Şenol hocanın Uğurcan'la başlayacağını düşünüyorum.

Turnuvada sürpriz performans beklediğiniz futbolcumuz kim olur?

Bu soruya tek bir futbolcuyu söylemem. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen 'ın bu turnuvada da takımımız için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Kalecilerimiz şuan 'da birçok büyük takımların yakından takip ettiği oyuncular. Dediğim gibi bu soruya bir futbolcuyu söyleyemem.

EURO 2020 şampiyonluğu için hangi takımı favori görüyorsunuz?

Almanya, İspanya ve Fransa turnuvanın favori takımları olarak gözüküyor. Tabi ki umarım bu takımlardan birisiyle Milli takımımız final oynar.

Turnuvanın sürpriz takımı hangisi olur?

Bunu şu an tahmin etmek çok zor.

Turnuvada hayal kırıklığı yaratmasını beklediğiniz takım?

Bu turnuvalarda favori olarak gösterilen birçok takımın hayal kırıklığı yarattığını gördük. Bu yüzden bi tahminde bulunmak çok zor.

futbolcularına EURO 2020 için iletmemiz için bir mesaj vermenizi istiyoruz

Futbolcularımız ve tüm teknik ekip kendilerinden beklenenlere en iyi şekilde cevap vereceklerdir. Onlara güvenimiz tam. Kalbimiz onlarla.

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