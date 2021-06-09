11 Haziran 2021, Cuma
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Milli Takım formaları kapış kapış!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın formaları kapış kapış satılıyor.
EURO 2020'nin başlangıcına sayılı günler kala ay-yıldızlı formalar da kapış kapış gidiyor. Şenol Güneş idaresinde oluşan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan bu Milli Takım'ı benimseyen futbolseverler, ay-yıldızlı formalara büyük rağbet gösteriyor. Milli maçların olduğu günler caddeler kırmızı-beyaza bürünecek.
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