Milli Takım formaları kapış kapış!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın formaları kapış kapış satılıyor.

EURO 2020'nin başlangıcına sayılı günler kala ay-yıldızlı formalar da kapış kapış gidiyor. Şenol Güneş idaresinde oluşan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan bu Milli Takım'ı benimseyen futbolseverler, ay-yıldızlı formalara büyük rağbet gösteriyor. Milli maçların olduğu günler caddeler kırmızı-beyaza bürünecek.

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