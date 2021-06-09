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Milli Takım formaları kapış kapış!

Formalar kapış kapış!
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () açılış maçında İtalya ile karşılaşacak 'ın formaları kapış kapış satılıyor.

'nin başlangıcına sayılı günler kala ay-yıldızlı formalar da kapış kapış gidiyor. idaresinde oluşan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan bu Milli Takım'ı benimseyen futbolseverler, ay-yıldızlı formalara büyük rağbet gösteriyor. Milli maçların olduğu günler caddeler kırmızı-beyaza bürünecek.

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