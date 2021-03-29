29 Mart 2021, Pazartesi
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BB Erzurumspor Yılmaz Vural'la prensipte anlaştığını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Yılmaz Vural'la prensipte anlaştığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi BB Erzurumspor, İsmail Kartal'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun.." ifadeleri kullanıldı.
Yılmaz Vural son olarak 2015 yılında Süper Lig'de görev yapmıştı.
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