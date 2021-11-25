Unreal Engine 5 tüm zamanların en gerçekçi yüz animasyonları yapıldı!

Epic Games tarafından yaratılan ve duyurulan Unreal Engine 5, performansı ve vadettikleriyle görenleri şaşkına çevirmişti. Oldukça güçlü olduğu bilinen bu oyun motoruyla, Ziva Dynamics'in yapmış olduğu yüz animasyonları ise oyunseverleri mest etti. İşte o görüntüler...

13 Mayıs 2020 tarihinde oyun motoru yapımcısı Epic Games tarafından duyurulan ve geçtiğimiz Mayıs ayında erken erişime açılan Unreal Engine 5 ilk demolarıyla izleyenleri mest etmişti. Ancak bu hafta içerisinde Ziva Dynamics isimli geliştirici tarafından yayınlanan yeni videolar, bizleri gelmiş geçmiş en iyi yüz animasyonlarıyla karşı karşıya bıraktı.

UNREAL ENGINE 5 GÖRSELLİĞİ BİR BAŞKA SEVİYEYE TAŞIYOR

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Mayıs ayında, Unreal Engine 5'in duyurusu PlayStation 5 üzerinde gerçek zamanlı çalışan bir demo ile duyurulmuştu. İnteraktivite, dinamik aytınlatmalar ve inanılmaz detay seviyesiyle izleyenleri kendine hayran bırakan demo, gelecekte nelerle karşılaşabileceğimizi gözler önüne seriyordu. Öyle ki yayınlanan videonun önceden hazırlandığı ve CGI olduğu dahi iddia edildi.

Yukarıda tekrar izleyebileceğiniz demonun daha ne kadar ileriye taşınabileceğini düşünürken, Ziva Dynamics isimli geliştirici yepyeni bulut tabanlı yüz animasyon tarayıcısını duyurdu. ZRT Face Trainer isimli proje, beta versiyonuyla makine öğrenme tekniğini kullanarak şu ana dek görmüş olduğumuz en gerçekçi yüz animasyonlarını oluşturuyor.

Ziva'nın YouTube kanalında yayınlanan ve hemen aşağıdan izleyebileceğiniz video, gerçek zamanlı olarak 4K ve 60FPS'te çekilmiş. ZRT Face Trainer'ın veri tabanı, 15TB boyutundaki 4D görselleri içeriyor ve toplamda 72.000 farklı yüz mimiğini Unreal Engine 5 ile gerçek zamanlı olarak taklit edebiliyor.

Son olarak şunu da eklemeliyiz; bu gerçekleştirilen proje son kullanıcıya hiçbir zaman ulaşmayabilir. Bunun yerine firma, bu teknolojiyi oyunlarında kullanmak isteyen çeşitli oyun yapımcılarına pazarlamayı deneyecektir. Ancak gösterdikleri teknoloji şimdiden bu seviyedeyse, yakın dönemde oynayacağımız oyunlarda inanılması güç animasyonlar izleyebiliriz.

DİĞER

E SPOR HABERLERİ