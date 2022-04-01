2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
A GRUBU:
B GRUBU:
C GRUBU:
D GRUBU:
E GRUBU:
F GRUBU:
G GRUBU:
H GRUBU:
Kurada torbalar şöyle:
1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda
TARİH 21 KASIM-18 ARALIK
Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.