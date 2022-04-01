2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

A GRUBU:

B GRUBU:

C GRUBU:

D GRUBU:

E GRUBU:

F GRUBU:

G GRUBU:

H GRUBU:

Kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

TARİH 21 KASIM-18 ARALIK

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.