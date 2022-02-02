Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, sahasında Gil Vicente'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takım 44, konuk ekip ise 30 puanda. İki takım da son maçını kazandı. İşte Benfica-Gil Vicente maçında dair merak edilenler...
BENFICA-GIL VICENTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Morato, Vertonghen, Grimaldo; Meite, Weigl, Mario; Yaremchuk, Everton, Goncalves.
Gil Vicente: Frelih; Carlos, Silva, Fernandes, Talocha; Carvalho, Pedrinho, Fujimoto; Leautey, Navarro, Lino.
BENFICA-GIL VICENTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Benfica'nın sahasında Gil Vicente'yi konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ancak mücadeleyi Türkiye'de canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.