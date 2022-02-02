Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Portekiz Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligde 44 puanla 3. sırada yer alan Benfica sahasında 30 puanlı Gil Vicente'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 14:14