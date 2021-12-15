Burnley - Watford maçına Covid-19 ngeli

Premier Lig'in 17. haftasında oynanması beklenen Burnley - Watford maçı corona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford Kulübü tarafından yapılan açıklamada kulüpte Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Burnley karşılaşmasının ileri tarihe ertelendiği duyuruldu.

Corona virüs vakaları, İngiltere'de ve Premier Lig'de artmaya başladı. Bu durum nedeniyle maçlar ertelenmeye başladı. Ligde son ertelenen maçlar arasına Burnley - Watford karşılaşması da dahil oldu.

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford Kulübü tarafından yapılan açıklamada kulüpte Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Burnley karşılaşmasının ileri tarihe ertelendiği duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüp maç için bilet alan taraftarlardan özür diledi.

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