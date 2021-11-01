01 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig ekibi Everton forması giyen Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara geri dönüyor!

Cenk Tosun sahalara geri dönüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, son olarak kiralık olarak Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Erzurumspor maçında dizinden sakatlanmıştı. Milli oyuncu 7 ay sonra takımı Everton'ın Wolverhampton ile oynayacağı maçta süre alması halinde forma giyecek. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın geçen sezon Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Erzurumspor deplasmanında sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Tedavi sürecini atlatan takımla idmanlara başlayan milli futbolcumuz, 7 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

MAÇ GÖRSELİNİ PAYLAŞTI

İngiliz ekibinin Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilen yıldız golcü, sosyal medya hesabından Wolverhampton ile oynayacakları karşılaşmanın maç görselini paylaştı.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Cenk Tosun, Everton'da çıktığı 58 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti. Milli oyuncu, geçen sezon da siyah-beyazlı formayla 4 maça çıkmış ve 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.

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