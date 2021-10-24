24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Balıkesirspor - Bursaspor TFF 1. Lig maçı | CANLI

Balıkesirspor - Bursaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Balıkesirspor-Bursaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor evinde Bursaspor'u konuk ediyor. Balıkesirspor-Bursaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALIKESİRSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Bursaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanıyor.


İKİ TAKIMIN SON DURUMU NASIL?
Geride kalan 8 haftada 6 puan toplayan Balıkesirspor, 18. basamakta konumlanıyor. Son üç maçını kaybeden ekip, Bursaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Rakibi gibi düşme potasında bulunan Bursaspor ise 8 puanla 17. sırada konumlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Beypiliç Boluspor'u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



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