Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye'yi mi seçecek?
A Milli Futbol Takımı'mızın sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sergilenen futbol beğenilmedi. TFF yöneticisi Hamit Altıntop, gündemde olan Ferdi Kadıoğlu konusu hakkında konuştu. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli formayı giyeceği sorularının cevabı...| Son dakika spor haberleri...
A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtikleri karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. TFF yöneticisi Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"FERDİ'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL"
"Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz. Adı Ferdi, bir Türk kardeşimiz."
"NORVEÇ'İ ÖRNEK ALMALIYIZ"
"Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı."
"Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok."
"İNANILMAZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"
"Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz. Burada inanılmaz büyük bir değişiklik olacak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...