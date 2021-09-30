30 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sparta Prag 1-0 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Prag Rangers’ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag sahasında Rangers'ı ağırladı. Çekya temsilcisi, zorlu mücadeleden David Hancko'nun attığı golle 1-0 galip geldi. İskoç ekibi Rangers'ta Glen Kamara 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag evinde Rangers'ı konuk etti.

Çekya ekibi, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Prag'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Dadiv Hancko kaydetti.

İskoç ekibi Rangers'ta Glen Kamara 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Prag, grupta 4 puana yükselirken, Rangers henüz puanla tanışamadı.

A Grubu'nda Lyon 6 puanla ilk sırada, Prag 4 puanla 2. sırada, Brondby 1 puanla 3. sırada, Rangers ise puansız olarak 4. sırada yer alıyor.

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