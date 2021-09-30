30 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Royal Antwerp 0-1 Frankfurt MAÇ SONUCU-ÖZET)

Frankfurt son anda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. karşılaşmalarla devam etti. Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda Royal Antwerp evinde Frankfurt'u ağırladı. Mücadele Alman temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti. Bu sonucun ardından Frankfurt puanını 4'e yükseltirken Antwerp henüz puanla tanışamadı. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam etti. Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda Royal Antwerp sahasında Frankfurt'u konuk etti. Karşılaşma Alman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti.

Bu sonucun ardından Frankfurt puanını 4'e yükseltirken Antwerp puansız kaldı.

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