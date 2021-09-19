19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

PSV 0-4 Feyonoord (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan Feyonoord!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nin formasını giydiği Feyenoord deplasmanda PSV'yi 4-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers kaydetti.

Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 4-0'lık skorla kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers attı.

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Lige 4'te 4 ile başlayan PSV, ilk mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı. Feyenoord ise 4. maçında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.

PSV, gelecek hafta Go Ahead Eagles'e konuk olacak. Feyenoord ise sahasında Heerenveen'i ağırlayacak.
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