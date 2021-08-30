30 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak Norwich City'e transfer oluyor

Ozan Kabak Premier Lig’e dönüyor! Yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Liverpool'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Schalke 04'e dönen Ozan Kabak, Premier Lig'e dönüyor. İngiliz ekibi Norwich City'nin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a kiralanmıştı. Schalke'nin küme düşmesi nedeniyle Bundesliga 2'de forma giymek istemeyen milli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.

Ada ekiplerinden Norwich Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen genç futbolcu kendisini Premier Lig ekibine bağlayan sözleşmeye imzasını atacak.

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