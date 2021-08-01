Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Willian Jose'den iyi haber! Başkan... | TS haberleri

Sonh dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Willian Jose ismi gündeme gelmişti. Bordo mavili ekibin ilgisi devam ederken, Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Willian Jose ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Takıma forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde gündeme son olarak Willian Jose gelmişti.

Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Trabzonspor 'un transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Willian Jose için İspanyol basınına açıklama yaptı.

Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hâlâ bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.

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