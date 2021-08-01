01 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Henry Onyekuru resmen Olympiakos'ta!

Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı ve 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Nijeryalı kanat, Olympiakos'la sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Nijeryalı oyuncu, Olympiakos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti. Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.

RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.

Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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