01 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Borussia Dortmund resmen duyurdu! Jadon Sancho Manchester United'da!

Jadon Sancho'nun yeni adresi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, genç oyuncu Jadon Sancho'nun 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olduğunu açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa'da dev bir transfer bombası patladı. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, genç yıldızı Jadon Sancho'nun 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

Londra'da doğan İngiliz futbolcu, kariyerine Watford altyapısında başlamıştı. Daha sonra Manchester City altyapısına geçen 21 yaşındaki genç yıldız, 2017'de 7.8 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a geldi. Alman ekibinin formasıyla çıktığı 137 maçta 50 gole imzasını atan genç kanat, 64 de asist yaptı. Sancho, İngiltere Milli Takımı ile de 20 maçta sahne aldı, 3 gol kaydetti.

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