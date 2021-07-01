Son dakika transfer haberi: Borussia Dortmund resmen duyurdu! Jadon Sancho Manchester United'da!

Avrupa'da dev bir transfer bombası patladı. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, genç yıldızı Jadon Sancho'nun 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

Londra'da doğan İngiliz futbolcu, kariyerine Watford altyapısında başlamıştı. Daha sonra Manchester City altyapısına geçen 21 yaşındaki genç yıldız, 2017'de 7.8 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a geldi. Alman ekibinin formasıyla çıktığı 137 maçta 50 gole imzasını atan genç kanat, 64 de asist yaptı. Sancho, İngiltere Milli Takımı ile de 20 maçta sahne aldı, 3 gol kaydetti.

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