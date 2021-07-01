Son dakika transfer haberi: Borussia Dortmund resmen duyurdu! Jadon Sancho Manchester United'da!
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, genç oyuncu Jadon Sancho'nun 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olduğunu açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa'da dev bir transfer bombası patladı. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, genç yıldızı Jadon Sancho'nun 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.
Londra'da doğan İngiliz futbolcu, kariyerine Watford altyapısında başlamıştı. Daha sonra Manchester City altyapısına geçen 21 yaşındaki genç yıldız, 2017'de 7.8 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a geldi. Alman ekibinin formasıyla çıktığı 137 maçta 50 gole imzasını atan genç kanat, 64 de asist yaptı. Sancho, İngiltere Milli Takımı ile de 20 maçta sahne aldı, 3 gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?