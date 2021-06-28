28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Roy Keane'den Joao Felix'e flaş sözler! "Sahtekarın teki" | EURO 2020
Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Belçika, Portekiz'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele sonrasında eski Manchester United efsanelerinden Roy Keane, Joao Felix ve Fernandes'i adeta topa tuttu.
Eski Manchester United efsanesi Roy Keane, Portekiz ile Belçika arasına oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından flaş ifadeler kullandı. Portekiz'in Belçika'ya elenmesinin ardından Felix ve Bruno Fernandes'e yüklendi. Keane, Atletico Madrid forması giyen genç oyuncuya "sahtekar" dedi. Maçın ikinci yarısında oyuna alınan ve ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini yaşayan Felix, kaçırdığı gol ile Roy Kean'in ağır eleştirilerine maruz kaldı.
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