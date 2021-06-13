13 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Christian Eriksen açıklaması!

Resmi açıklama geldi! Eriksen'in sağlık durumu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

tarafından, 'in hastanede durumunun stabil olduğu, konuştuğu ve takım arkadaşlarına sevgilerini ilettiği açıklandı.

Detaylar birazdan...
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