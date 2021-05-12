12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Sassuolo 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında Sassuolo ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Rabiot, 45'te Cristiano Ronaldo ve 66'da Dybala kaydetti. Sassuolo'nun tek golü ise 59. dakikada Raspadori'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekip 16. dakikada Berardi'nin ayağından penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo 56 puanda kalırken Juventus ise 72 puana yükseldi.
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