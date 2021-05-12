12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İtalya 'nın 36. haftasında deplasmanda 'ya konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 36. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada , 45'te ve 66'da kaydetti. Sassuolo'nun tek golü ise 59. dakikada 'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekip 16. dakikada 'nin ayağından penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo 56 puanda kalırken Juventus ise 72 puana yükseldi.

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