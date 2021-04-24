24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Liverpool uzatmada yıkıldı!

Liverpool uzatmada yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

İngiltere 'de 33. hafta maçında , evinde ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool, 3 puanı 90+5'te yediği golle kaçırdı. Milli oyuncumuz mücadelede 90 dakika forma giydi. | Son dakika spor haberleri

'nda oynanan mücadelede , 3. dakikada 'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Konuk ekip 'ın 90+5. dakikada ile bulduğu gol, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

'de 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının ardından üçüncü kez 20 gole ulaşan Salah, Liverpool'da bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 54'e yükselten Liverpool 6. sırada, 36 puanlı Newcastle United ise 15. sırada yer aldı.

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