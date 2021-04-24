24 Nisan 2021, Cumartesi

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Mainz 05 - Bayern Münih maçı CANLI izle

Mainz 05 - Bayern Münih | CANLI İZLE
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'nın 31. haftasında , deplasmanda 05 ile kozlarını paylaşıyor. Konuk takımın mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlaması kesinleşecek. - Bayern Münih maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'nın 31. haftasında lider , 05 deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

MAINZ 05-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16.30'da başlayan -Bayern Münih maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. -Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Kilian sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemiyor. Bayern Münih'te ise sakatlıkları bulunan Tolisso, Costa, Tillman, Roca ve Süle ile corona virüsü testi pozitif çıkan mücadelede görev alamadı.

MAINZ 05 - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Mainz 05: Zentner, St. Juste, Niakhate, , Mwene, Hack, Latza, Quaison, Barreiro, Onisiwo, Burkardt

Bayern Münih: , , , , , , Sane, , Coman, Lewandowski, Müller

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Mainz 05 1-0 Bayern Münih

GOL | Mainz 05 2-0 Bayern Münih

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