Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05 ile kozlarını paylaşıyor. Konuk takımın mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlaması kesinleşecek. Mainz 05 - Bayern Münih maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

MAINZ 05-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16.30'da başlayan Mainz 05-Bayern Münih maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mainz 05-Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Kilian sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemiyor. Bayern Münih'te ise sakatlıkları bulunan Tolisso, Costa, Tillman, Roca ve Süle ile corona virüsü testi pozitif çıkan Gnabry mücadelede görev alamadı.

MAINZ 05 - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Mainz 05: Zentner, St. Juste, Niakhate, Danny da Costa, Mwene, Hack, Latza, Quaison, Barreiro, Onisiwo, Burkardt

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Davies, Alaba, Kimmich, Sane, Goretzka, Coman, Lewandowski, Müller

MAÇIN GOLLERİ

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