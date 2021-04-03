03 Nisan 2021, Cumartesi
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Wolfsburg - Köln maçı CANLI İZLE
Bundesliga'nın 27. haftasında Wolfsburg ile Köln karşı karşıya geliyor. Wolfsburg - Köln maçının canlı yayını A Spor HD ve aspor.com.tr'de...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Wolfsburg ile Köln kozlarını paylaşıyor. Wolfsburg - Köln maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
WOLFSBURG - KÖLN MAÇI İLK 11'LER
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Baku, Schlager, Arnold, Brekalo, Gerhardt, Weghorst
Köln: Horn, Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach, Wolf, Hector, Skhiri, Jakobs, Duda, Drexler
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