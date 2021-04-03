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Wolfsburg - Köln maçı CANLI İZLE

Wolfsburg - Köln | CANLI İZLE
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg - Köln maçının canlı yayını ve .com.tr'de...

'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Wolfsburg - Köln maçını ve .com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI İLK 11'LER

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Baku, Schlager, Arnold, Brekalo, Gerhardt, Weghorst

Köln: Horn, Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach, Wolf, Hector, Skhiri, Jakobs, Duda, Drexler

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