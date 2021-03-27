27 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Karadağ 4-1 Cebelitarık (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karadağ rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'ın grubunda yer alan ve , G Grubu 2. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadağ 4-1 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

2. maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Beqiraj, 43'te Simic, 53'te Tomasevic ve 80. dakikada ise Jovetic kaydetti. Cebelitarık'ın tek golü ise 30. dakikada penaltıdan Styche'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Karadağ puanını 6'ya yükseltti. Cebelitarık ise 2 maç sonunda puan kazanamadı.

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