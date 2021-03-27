27 Mart 2021, Cumartesi
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Karadağ 4-1 Cebelitarık (MAÇ SONUCU-ÖZET)
A Milli Takım'ın grubunda yer alan Karadağ ve Cebelitarık, G Grubu 2. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadağ 4-1 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında Karadağ ile Cebelitarık kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Beqiraj, 43'te Simic, 53'te Tomasevic ve 80. dakikada ise Jovetic kaydetti. Cebelitarık'ın tek golü ise 30. dakikada penaltıdan Styche'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Karadağ puanını 6'ya yükseltti. Cebelitarık ise 2 maç sonunda puan kazanamadı.
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