27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld | CANLI

Dortmund - Bielefeld | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor'dan izleyebilirsiniz.

'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.
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BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, , , Guerreiro, Bellingham, Dahoud, , , , Haaland

Arminia Bielefeld: , , , , , , Prietl, Cordova, Doan, Voglsammer, Klos


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