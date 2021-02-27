27 Şubat 2021, Cumartesi
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Arminia Bielefeld: Moreno, Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen, Kunze, Prietl, Cordova, Doan, Voglsammer, Klos
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld | CANLI
Almanya Bundesliga 23. haftasında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor'dan izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşıyor.
BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI 11'LERİBorussia Dortmund: Hitz, Morey, Emre Can, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Reyna, Reus, Sancho, Haaland
Arminia Bielefeld: Moreno, Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen, Kunze, Prietl, Cordova, Doan, Voglsammer, Klos
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