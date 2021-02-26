26 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmesi ise - Milan arasında oynanacak mücadelede yaşanacak.

'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. 'nin kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.
2020-21 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

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Roma -

Olympiakos -

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- Milan

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Granada -

Eşleşmelerde takımlar iki maç üzerinden mücadele edecek. lk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.

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