26 Şubat 2021, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmesi ise Manchester United - Milan arasında oynanacak mücadelede yaşanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.
2020-21 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...
Roma - Shakhtar
Olympiakos - Arsenal
Manchester United - Milan
Granada - Molde
Eşleşmelerde takımlar iki maç üzerinden mücadele edecek. lk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.
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